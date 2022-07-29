В Ростовской области разморозили аксайский долгострой на улице Менделеева

Также сейчас готовят документы для незавершенного здания на улице Мира Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области планируют завершить долгострои Аксая, сообщает 29 июля сайт донского правительства.

Первый объект - ЖСК «Менделеевский». На возведение здания из бюджета региона уже перечислили 288,3 млн рублей субсидии, еще 276,4 млн рублей выделят до конца года. Обманутым дольщикам обещают передать 402 квартиры.

Второй объект - на улице Мира. Его достроят за 126,9 млн рублей, 16,5 млн рублей из этих средств - софинансирование из областной казны. Сейчас разрабатывают проектную документацию.

Третье здание находится в поселке Верхнетемерницком на Астрономическом. Судьбу постройки решает федеральный Фонд развития территорий. Итоги должны подвести в четвертом квартале этого года.

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