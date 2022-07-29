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Общество29 июля 2022 15:19

В Ростовской области разморозили аксайский долгострой на улице Менделеева

После завершения строительства дольщикам обещают передать 402 квартиры
Ангелина СКИБА
Также сейчас готовят документы для незавершенного здания на улице Мира

Также сейчас готовят документы для незавершенного здания на улице Мира

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области планируют завершить долгострои Аксая, сообщает 29 июля сайт донского правительства.

Первый объект - ЖСК «Менделеевский». На возведение здания из бюджета региона уже перечислили 288,3 млн рублей субсидии, еще 276,4 млн рублей выделят до конца года. Обманутым дольщикам обещают передать 402 квартиры.

Второй объект - на улице Мира. Его достроят за 126,9 млн рублей, 16,5 млн рублей из этих средств - софинансирование из областной казны. Сейчас разрабатывают проектную документацию.

Третье здание находится в поселке Верхнетемерницком на Астрономическом. Судьбу постройки решает федеральный Фонд развития территорий. Итоги должны подвести в четвертом квартале этого года.

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