Министр экономразвития Ростовской области выбрал рыбу для ухи

Гастрофестиваль «Донская уха» станет самым масштабным массовым мероприятием в Ростовской области в 2022 году. Фото: сайт донского правительства.

Министр экономразвития Ростовской области Максим Папушенко из рядов Центрального рынка города, надев поварской фартук, лично пригласил туристов на фестиваль «Донская уха», который пройдет 30 июля в станице Старочеркасской. На базаре министр выбрал рыбу для ухи и записал видеоприглашение на гастрономическое мероприятие.

- Мы сегодня на старом базаре столицы юга России выбираем настоящую донскую рыбу для настоящей вкусной наваристой ухи, — рассказал Максим Папушенко.

Гастрономический фестиваль «Донская уха» станет самым масштабным массовым мероприятием в Ростовской области в 2022 году., поскольку приготовлением ухи займутся шеф-повара в десяти городах и районах донского региона: в Таганроге, Константиновском, Цимлянском, Багаевском, Красносулинском, Неклиновском, Азовском, Шолоховском и Каменском районах. Однако центральной площадкой станет станица Старочеркасская. По словам организаторов, всего планируется сварить около тысячи литров ухи по разным рецептам.

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