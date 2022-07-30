Экс-директора ростовского водоканала приговорили к 3,5 годам колонии за мошенничество

Экс-директор ростовского водоканала отправился в колонию за мошенничество. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону осудили бывшего гендиректора местного водоканала. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В суде было установлено, что в августе 2021 года подсудимый, действуя от имени фактического владельца ростовского водоканала, похитил чужое имущество на сумму в 1,1 миллиона рублей. Кроме того, он также обманом присвоил себе еще одно имущество, но в этот раз уже на 1,4 миллиона рублей. Всем похищенным он распорядился по своему усмотрению. Свою вину обвиняемый полностью признал.

- Суд, оценив все доказательства, пришел к выводу о виновности подсудимого и назначил 3,5 года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - говорится в сообщении.

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