В Таганроге заработал первый фуд-корт сети "Вкусно - и точка". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге открылся первый фуд-корт сети ресторанов "Вкусно - и точка". За привычными бургерами таганрожцы теперь ходят в торговый центр. Об этом сообщает издание "Ерш".

Кроме того, планируется открытие еще одного ресторана этой сети. Он располагается в переулке Гоголевском. Предположительно, принимать клиентов точка сможет ближе к сентябрю.

Горожане заметил, что стоимость любимых блюд возросла примерно на десять процентов и ассортимент стал немного другим. Так, средний картофель фри теперь стоит 79 рублей, а гамбургер и чизбургер обойдутся в 55 и 59 рублей. Выбор напитков все еще разнообразный. По акции есть возможность приобрести два бургера, но скидка будет весьма небольшой.

Сотрудники ресторана отметили, что сейчас существуют проблемы с поставкой, поэтому некоторых блюд все еще нет в меню. По этой же причине в Таганроге позже других городов в Ростовской области открыли обновленное заведение сети.

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Заведения начнут работу в период с 11 по 14 июля.