Владислав Безбородов назначен судьей на матч ФК "Ростов" - ФК "Химки". Фото: ФК "Ростов".

На предстоящий матч 3 го тура Мир российской премьер лиги ФК "Ростов" - ФК "Химки" назначен судейский состав и инспекторы. Об этом сообщили в пресс-службе донского футбольного клуба.

Так судьей на предстоящем матче будет Владислав Безбородов. Его ассистентами назначены Егор Болховитин и Адлан Хатуев. Место резервного судьи займет Роман Сафьян.

Арбитром VAR на игре будет Антон Фролов, а за AVAR будет отвечать Валентин Мурашов. В качестве инспектора на матч прибудет Фейзудин Эрзиманов. А делегатом РПЛ стал Сергей Нечай.

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