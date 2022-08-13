Грабитель в белых перчатках похитил из квартиры в Ростове 2 миллиона рублей

Полицейские объявили план-перехват, чтобы найти грабителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове грабитель в белых перчатках, угрожая пистолетом 85-летней женщине, заставил ее отдать 2 миллиона рублей, пишет издание «АиФ - на Дону».

Происшествие случилось 10 августа в центре Ростова, на улице Города Волос. Напуганная пенсионерка отдала вору все свои накопления. Как пишет издание, после этого одетый в черную одежду мужчина, которому на вид лет 35, покинул квартиру и скрылся с деньгами в неизвестном направлении.

Полицейские сразу объявили план-перехват, чтобы найти грабителя.

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