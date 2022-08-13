В Таганрогском суде обвинение потребовало 5 лет колонии для экс-главы ТАНТК Бериева

Подсудимому инкриминируют особо крупное мошенничество. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Таганрогском городском суде 12 августа прошли прения по делу бывшего руководителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева Юрия Грудинина, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Подсудимому инкриминируют особо крупное мошенничество. Гособвиние требует приговорить экс-руководителя к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В свою очередь защита ходатайствует об оправдании подсудимого.

Как пишет еженедельник «Город N», подозреваемым в деле об особо крупном мошенничестве Юрий Грудинин стал в июле 2020 года. Предполагаемое мошенничество следствие связало со злоупотреблением полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

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