ДТП случилось недалеко от Щепкинского поворота на Аксай. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многокилометровая пробка сковала М-4 «Дон» на въезде в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает сервис «Яндекс Карты».

По данным приложения, транспортный затор начинается в районе поселка Красный Колос в Аксайском районе. Водителям приходится стоять в пробке на Новочеркасском шоссе до поселка Рассвет в том же районе. Движение также серьезно затруднено на шоссе от садоводческого хозяйства "Надежда Ива" до ТЦ "Мега". Пробка растянулась и на Западной улице - от улицы Пороховая Балка до "Меги".

В образовавшейся пробке можно застрять на полчаса. Фото: сервис Яндекс Карты.

По данным приложения, недалеко от Щепкинского поворота на Аксай случилось ДТП. Официальных сообщений о случившемся от управления ГИБДД пока не поступало.

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