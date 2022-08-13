Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 августа 2022 17:08

В Ростовской области грузовик с арбузами перевернулся из-за лопнувшего колеса

Перед этим большегруз дважды врезался в барьерное ограждение
Михаил СТРИЖЕВ
В результате ДТП никто не пострадал. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В результате ДТП никто не пострадал. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

На трассе Ростов – Азов перевернулся большегруз с арбузами. Инцидент произошел 13 августа около 16 часов.

По предварительным данным, у грузовика Volv лопнуло колесо. Машина съехала влево на барьерное ограждение. После этого по инерции транспорт выехал на встречную полосу и врезался в ограждение с другой стороны. От удара грузовик опрокинулся в кювет.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

— В результате ДТП транспортное средство получило механические повреждения, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 10 августа на трассе Волгодонск – Зимовники грузовик «Тонар» врезался в автомобиль «ВАЗ». В результате происшествия погибли водитель и четыре пассажира легковушки. По предварительным данным, у большегруза лопнуло колесо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое взрослых и двое детей сгорели в машине, столкнувшись с большегрузом в Ростовской области

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с грузовиком с пятью погибшими в Ростовской области. (Подробности)