В Ростовской области пенсионер выполнил шесть тысяч приседаний и поставил рекорд

Ранее спортсмен уже устанавливал рекорды. Фото: Геннадий Мисиков.

В Белой Калитве Ростовской области пенсионер побил всероссийский рекорд по количеству приседаний. Об этом 60-летний Геннадий Мисиков рассказал «КП-Ростов-на-Дону».

По словам Мисикова, он выполнял приседания в течение шести часов — с 22.00 до 4.00. В итоге ему удалось сделать шесть тысяч повторений.

— Рекорд еще не зарегистрирован. Но я уже подал все подтверждающие документы, — уточнил пенсионер.

Напомним, результаты Геннадия Мисикова уже были зарегистрированы в книге рекордов России как лучшие в 2015 году. Тогда он выполнил 4 261 приседание за три часа.

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