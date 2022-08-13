Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт13 августа 2022 17:47

В Ростовской области пенсионер выполнил шесть тысяч приседаний и поставил рекорд

Он приседал в течение шести часов
Светлана ЛИСИЦЫНА
Светлана ЛИСИЦЫНА
Ранее спортсмен уже устанавливал рекорды. Фото: Геннадий Мисиков.

Ранее спортсмен уже устанавливал рекорды. Фото: Геннадий Мисиков.

В Белой Калитве Ростовской области пенсионер побил всероссийский рекорд по количеству приседаний. Об этом 60-летний Геннадий Мисиков рассказал «КП-Ростов-на-Дону».

По словам Мисикова, он выполнял приседания в течение шести часов — с 22.00 до 4.00. В итоге ему удалось сделать шесть тысяч повторений.

— Рекорд еще не зарегистрирован. Но я уже подал все подтверждающие документы, — уточнил пенсионер.

Напомним, результаты Геннадия Мисикова уже были зарегистрированы в книге рекордов России как лучшие в 2015 году. Тогда он выполнил 4 261 приседание за три часа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шахтер из Ростовской области после четырех переломов стал пауэрлифтером и поставил девять рекордов

Почти год Геннадий Мисиков оправлялся после шести операций, а потом вернулся в спортзал и на работу. (Подробности)