В Ростовской области спасли мужчину, решившего переплыть реку Маныч

Пострадавший отказался от медицинской помощи. Фото: поисково-спасательная служба во внутренних водах Ростовской области.

В Веселовском районе Ростовской области спасатели вытащили из Маныча 36-летнего пловца, который в пьяном виде решил преодолеть реку. Об этом сообщила помощник начальника поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова.

Происшествие случилось в субботу, 13 августа, на общественном пляже поселка Веселый, где местный житель отдыхал. Мужчина выпил лишнего и решил вплавь преодолеть реку. Однако доплыв до другого берега, не смог выйти — ему помешали камыши.

Тогда ему помогли спасатели, которые доставили пловца обратно на пляж. Сразу после этого мужчина потерял сознание, ему поставили клиническую смерть. Но после оказания экстренной помощи пловец снова пришел в себя и отказался от госпитализации. Спасатели передали незадачливого спортсмена сотрудникам правоохранительных органов.

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