В Батайске на военном мемориале погас Вечный огонь

Вероятная причина инцидента — намеренный залив пламени водой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Батайчанин забил тревогу по поводу потухшего Вечного огня на мемориале «Клятва поколений» в центральном парке города. О происшествии очевидец написал в городском паблике.

По словам подписчика, вероятная причина инцидента — намеренный залив пламени водой. Прогуливаясь вечером по парку, он увидел чашу с потухшей горелкой, а на мемориале оставались мокрые следы. При этом газ продолжал поступать в горелку.

Тогда мужчина обратился в газовую службу. Вскоре приехали ее сотрудники и устранили неисправность. Установить причину потухшего огня помогут записи с видеокамер наружного наблюдения, установленные рядом с мемориалом, считает батайчанин.

В пресс-службе донского управления МВД корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» сообщили, что сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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