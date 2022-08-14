Сильная жара снова ожидается в Ростовской области

Осадков не прогнозируется. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильная жара продлится с Ростовской области с 14 по 17 августа. В связи с этим донское управление МЧС 14 августа объявило штормовое предупреждение.

В течение четырех дней, с 14 по 17 часов, температура будет достигать +40 — +42 градусов. В МЧС порекомендовали жителям воздержаться от разведения костров, меньше времени проводить на улице, ограничить поездки, а помещения чаще проветривать. Дончанам советуют пить больше жидкости.

По данным донского гидрометцентра, в Ростове 15 августа температура будет составлять +36 — +38 градусов. Скорость ветра — 8 — 13 метров в секунду. На следующий день, 16 августа, ожидается +31 — +33 градусов, 17 августа — +32 — +34. Порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду. В течение трех дней осадков не предвидится.

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