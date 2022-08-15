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Происшествия15 августа 2022 8:37

В Ростовской области с начала года произошло уже 42 ДТП с участием велосипедистов

Жителей Дона просят строго соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дорогах
Ангелина СКИБА
За прошедшие сутки в регионе пострадали два велосипедиста

За прошедшие сутки в регионе пострадали два велосипедиста

Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области с начала года произошло уже 42 ДТП с участием велосипедистов, в этих авариях погибли 2 человека, еще 40 получили ранения. Причем в 10 случаях пострадали несовершеннолетние. Такую статистику озвучили в отделе пропаганды УГИБДД.

Сотрудники ведомства отметили, что только за вчерашний день, 14 августа, произошло два похожих происшествия. Владельцы двухколесного транспорта пострадали в Сальском районе и в Ростове на Левобережной. Мужчины 34 и 44 лет попали под машины и получили травмы различной степени тяжести.

Жителей Дона просят строго соблюдать ПДД. На дорогах все должны быть предельно внимательными и осторожными, нельзя совершать резкие, непредсказуемые маневры. В ночное время суток велосипедистам и пешеходам следует использовать световозвращающие элементы на одежде.

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