Индекс качества городской среды в Ростовской области планируют повысить к 2030 году

Сейчас в регионе наиболее благоприятными для проживания считаются 8 городов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области к 2030 году планируют повысить средний индекс качества городской среды. Эту задачу озвучили на заседании специальной рабочей группы в донском правительстве.

- Цель проекта «Жилье и городская среда» - сократить количество городов с неблагоприятной средой и повысить среднее значение индекса в 1,5 раза к 2030 году. Здесь важен комплексный подход, работой необходимо заниматься системно и параллельно не только в городах, но и во всех населенных пунктах донского региона, - подчеркнул заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Напомним, сейчас в регионе наиболее благоприятными для проживания считаются Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Батайск, Азов, Аксай, Белая Калитва и Цимлянск.

Уровень комфорта в территориях оценивают по 36 критериям: обращают внимание на доступное жилье, инфраструктуру, безопасность, экологичность и эффективность органов власти.

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