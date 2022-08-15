Пыльную бурю прогнозируют синоптики в Ростовской области

Пыльная буря возникнет из-за продолжительной жары и сильного ветра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 15 августа в Ростовской области местами прогнозируют пыльную бурю. День будет жарким и ветренным, сообщает пресс-служба донского управления МЧС.

При этом температура воздуха днем будет достигать 34 — 39 градусов, а ночью - 21 — 26 градусов. Вечером местами гидрометцентр обещает кратковременный дождь и грозу. В остальной период - без существенных осадков. Ветер восточный 8-13 метра в секунду. Днем местами, а также при грозе, порывы до 15-20 метров в секунду. .

В ночные часы температура может местами опуститься до 16 градусов, но во второй половине дня будет сильная жара до 40 — 42 градусов.

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