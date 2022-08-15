82-летнюю глухую ростовчанку трое суток разыскивают в донской столице

В Ростове ищут пропавшую пенсионерку. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростове разыскивают пожилую женщину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт Юг".

82-летняя Анна Александровна Минаева ушла из дома на улице Заводской 12 августа и скрылась в неизвестном направлении. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. На связь с родными она не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшей 157 сантиметров. У нее среднее телосложение, седые волосы и серые глаза. На момент исчезновения была одета в серое платье в белую точку, с собой у нее была трость. Женщина может представляться другими именами и фамилиями.

- Помогите найти человека. Женщина глухая и может находиться в любом из районов города, - говорится в сообщении.

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Мужчина нуждается в медицинской помощи.