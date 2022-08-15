В Ростове для борьбы с незаконным рынком улицу Сержантова превратят в бульвар

Торговые точки появились на Сержантова в начале 2000-х. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донской столице вновь попробуют убрать незаконный рынок на улице Сержантова. На этом месте хотят сделать бульвар. Об этом 15 августа сообщили в администрации Ростова.

Рынок обосновался на Сержантова еще в начале 2000-х. За последние два года власти демонтировали больше 80 торговых точек. Сегодня незаконных палаток нет, но торговцы продолжают работать.

Глава управления торговли и бытового обслуживания города Константин Тихонов отметил, что на Сержантова постоянно проводятся рейды, а подобная деятельность пресекается.

Для окончательного решения проблемы принято решение благоустроить территорию. Планируется сделать пешеходную зону с лавочками и малыми архитектурными формами, провести работы по озеленению, организовать здесь освещение.

— На августовском заседании Ростовской-на-Дону городской Думы запланировано выделение денежных средств в сумме 600 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации по данному объекту, — сообщил Тихонов.

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