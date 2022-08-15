В Таганроге подорожал проезд в общественном транспорте

Сейчас проезд обойдется в 25 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге на три рубля увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает администрация города.

С 15 августа горожане вместо 22 рублей начали платить 25. Повышения цен не коснется трамваев.

Для школьников и пенсионеров поездка стоит 20 рублей. Тариф на перевозки по нерегулируемому тарифу – 30 рублей.

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