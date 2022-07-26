Власти Ростова ответили, повысят ли плату за проезд на общественном транспорте

Сейчас стоимость проезда составляет 32 рубля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове снова стали появляться слухи о повышении платы за проезд на общественном транспорте. В администрации рассказали «КП-Ростов-на-Дону», изменится ли тариф в ближайшее время.

— Повышения платы за проезд не будет. Мы не планируем менять тариф ни в этом, ни в следующем году, — прокомментировали в мэрии.

Напомним, на днях в Ростове прошло заседание городской думы, на котором обсуждались финансовое, техническое и кадровое состояние перевозчиков. В ходе совещания директор департамента транспорта Вадим Шкабарня сообщил, что ситуация с работой общественного транспорта в донской столице выглядит лучше, чем в других городах. По его словам, лизинговые платежи выплачиваются, контролируются цены на запчасти и расходные материалы.

В июле пять АТП заключили с департаментом транспорта соглашение и повысили зарплату водителям автобусов до 28 тысяч рублей. Тем не менее в донской столице штат городских маршрутов укомплектован на 42% от потребности. Недостаток кадров приводит к недовыпуску транспорта на линии.

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