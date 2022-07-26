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Общество26 июля 2022 9:56

Власти Ростова ответили, повысят ли плату за проезд на общественном транспорте

Ранее появились слухи об увеличении тарифа
Михаил СТРИЖЕВ
Сейчас стоимость проезда составляет 32 рубля.

Сейчас стоимость проезда составляет 32 рубля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове снова стали появляться слухи о повышении платы за проезд на общественном транспорте. В администрации рассказали «КП-Ростов-на-Дону», изменится ли тариф в ближайшее время.

— Повышения платы за проезд не будет. Мы не планируем менять тариф ни в этом, ни в следующем году, — прокомментировали в мэрии.

Напомним, на днях в Ростове прошло заседание городской думы, на котором обсуждались финансовое, техническое и кадровое состояние перевозчиков. В ходе совещания директор департамента транспорта Вадим Шкабарня сообщил, что ситуация с работой общественного транспорта в донской столице выглядит лучше, чем в других городах. По его словам, лизинговые платежи выплачиваются, контролируются цены на запчасти и расходные материалы.

В июле пять АТП заключили с департаментом транспорта соглашение и повысили зарплату водителям автобусов до 28 тысяч рублей. Тем не менее в донской столице штат городских маршрутов укомплектован на 42% от потребности. Недостаток кадров приводит к недовыпуску транспорта на линии.

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