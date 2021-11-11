Фото: Михаил Фролов.

В Ростове-на-Дону подорожает проезд в общественном транспорте. О новых тарифах сообщили в администрации города.

С 13 ноября при оплате наличными придется отдать 32 рубля, банковской картой — 30 рублей. При использовании транспортной карты поездка обойдется в 29 рублей. В электротранспорте, независимо от способа оплаты, пассажиры будут платить 23 рубля.

Напомним, поднять тарифы на проезд попросили автотранспортные предприятия. Они просили увеличить плату до 45 рублей. Такое изменение стоимости в администрации признали необоснованным. Однако позже на сайте мэрии все-таки появилось постановление о новых тарифах.

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