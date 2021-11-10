Что ждет дороги Ростова в ближайшие 15 лет, рассказал директор Департамента транспорта Христофор Ермашов

Глава Дептранса уверяет, что односторонний Ворошиловский - дело времени

Односторонний Ворошиловский, выделенные полосы для общественного транспорта, нехватка водителей и ожидаемое подорожание проезда. Тем для обсуждения у ростовчан в последнее время немало, вопросов — еще больше. На самые важные в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» ответил директор Департамента транспорта города Христофор Ермашов.

- Христофор Юрьевич, на заседании гордумы принята программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2035 года. Что она включает в себя? Что мы увидим в скором времени, как изменится транспорт Ростова?

Сама программа комплексного развития транспортной инфраструктуры — это базовый программный документ, включающий комплекс мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры, безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности в городе.

Главная цель — создание инфраструктуры, которая позволит сделать общественный транспорт удобным, комфортным, быстрым и конкурентоспособным легковым автомобилям.

- Программа действительно революционного плана: много чего нужно изменить. С чего начнем?

- Мы уже начали. В чем это реализуется? Главная потребность горожан - быстро добраться от точки А до точки Б. Естественно, мы и должны обеспечить это. Это можно сделать за счет внедрения интеллектуальной транспортной системы и ее развития через приоретизацию общественного транспорта. Это и выделенные полосы, и зеленый сигнал светофора для общественного транспорта — так называемая «зеленая волна», и другие меры.

Интеллектуальная транспортная система, измеряя интенсивность потоков, автоматически подает сигналы на светофоры. То есть общественный транспорт должен постоянно ехать, пока основной поток стоит. Тем самым уже к 2035 году мы должны достичь той скорости, когда из любой точки города пассажир мог бы добраться минимум за 40-45 минут, а не за полтора часа.

Что мы имеем по Военведу? Ввели выделенные полосы - и сразу общественный транспорт стал у нас конкурентоспособным по отношению к легковым автомобилям, то есть сократилось время пассажиров в пути. Мы уже получаем благодарности от жителей по поводу того, что они могут быстро добраться, в частности из центральной части города в Военвед.

- Почему люди пользуются машинами? Потому что нет автобусов, когда у нас половины водителей на общественном транспорте не хватает, - высказался позвонивший слушатель.

- Дефицит водителей в городе на сегодня составляет 45%. Это связано, прежде всего, с тем, что действительно престижность профессии по отношению к водителям в грузоперевозках и такси, конечно, проигрывает с точки зрения той же оплаты труда. Потому что основной источник доходов у транспортных предприятий — это валовая выручка, полученная за счет провозной платы. А она, к сожалению, ниже расходов, которые необходимы для осуществления перевозок, и не позволяет предприятиям держать планку по уровню зарплаты по сравнению с такси и грузоперевозками.

Что делается в этом направлении? В программе развития транспортной инфраструктуры предусмотрен, как и во многих городах нашей страны, переход на брутто-контракты. Это когда предприятия получают основную прибыль и доходы не от тарифной выручки, гоняясь за пассажирами и дублируя маршруты, а плату за транспортную работу, то есть за выполненные пассажирокилометры. Это коренным образом изменит ситуацию.

- Давайте подробнее поговорим о ситуации с водителями. Когда не выходят автобусы в полном объеме, и вы штрафуете предприятия, получается, что автобусы-то есть, а водителей на них нет?

- Да, речь не о нехватке транспорта, а о нехватке водителей. Прежде всего хочется отметить, что в принципе зарплата для водителей не является низкой по сравнению с другими отраслями. Зарплата достойная, просто условия труда тяжелые. В чем они заключаются? Сейчас, вы знаете, надо и не пускать пассажиров без масок, и дезинфекцию осуществлять во время межрейсового простоя. Потом очень много пассажиров, которые предъявляют фальшивые документы льготников на проезд.

- Мы же с вами уже говорили, что брать плату и давать сдачу — не совсем дело водителя по большому счету.

- Здесь, кстати, безналичная оплата проезда положительно влияет на ситуацию. Это , в первую очередь, прозрачность. Правда, не всех водителей она устраивает. Тем не менее, объем безналичной оплаты у нас составляет 92%, и все предприятия сейчас заинтересованы в ней.

- Я недавно прочитала, что уже озвучены новые тарифы на проезд в автобусах: 32 рубля за наличные и 29 - карточкой, - говорит позвонившая в прямой эфир слушательница. - Подорожает ли в этом случае проезд в электротранспорте и изменятся ли условия проезда? Может, автобусы станут чаще ходить по вечерам, или их будет больше на маршрутах днем?

- Не знаю, заметны ли изменения или нет, но, во-первых, за последние три года мы открыли четыре новых троллейбусных маршрута. Во-вторых, увеличили на линии количество машин большого и среднего класса, а малого класса остались на единичных маршрутах.

Что касается вечера, мы ведем планомерную работу. С 8 часов вечера снижается пассажиропоток, и расписание транспорта меняется, соответственно, как и во всех городах. Оно подразумевает уменьшение количества транспортных средств и увеличение интервалов. Единственное, здесь накладывается проблема дефицита водителей - этим проблема усугубляется.

- Односторонний Ворошиловский - в перспективе. Эта новость всколыхнула автомобилистов, и не все с этим согласны с этой инициативой.

- Хочу объяснить жителям города: я читаю соцсети и вижу очень много негатива. Понимаю, автомобилисты привыкли к комфорту. Но мы должны понимать, что комфортный город — это не машины легковые, которые перевозят максимум четыре человека. Сравните, один автобус перевозит до 115 человек, а сколько они займут места на дороге пересади их в легковые автомобили?

Это очевидный факт: сколько бы ни строили дорог, от этого не решаются проблемы транспортные - все решается комплексно. К сожалению, многие неверно восприняли мой посыл. С точки зрения приоритета общественного транспорта, имеется возможность стимулирования его развития. И тогда люди сами будут выбирать общественный транспорт, потому что тот будет быстрее и комфортнее. Вот к этому мы стремимся. Эта основная идея в программу и заложена. Потому что город — он для людей, а не для машин.

- Ворошиловскому поможет эта история?

- Естественно. На Ворошиловском предусмотрена и линия скоростного трамвая, и выделенные полосы для общественного транспорта, и транспортно-пересадочный узел на левом берегу Дона.

- Планируется ли восстанавливать контактную сеть троллейбуса на проспекте Ленина для 7 маршрута и если да, то когда? - спросил дозвонившийся слушатель.

- Мы планируем восстановление. Когда конкретно, сказать не могу. Может быть, в следующем году будут предусмотрены средства.

- Обособление трамвайного движения тоже вызвало горячие обсуждения. Речь об улице Горького. Что это означает фактически? Ее обособят как в Волгограде, и трамвай будет идти по своей линии, или просто начертят разметку?

- Если мы посмотрим опыт любого другого города, то поймем, что обособление - не всегда обязательно физическое. Достаточно знака «Кирпич», камеры и соответствующей дорожной разметки. Могут быть и реальные конструкции - Департамент дорог примет решение исходя из целесообразности, будут принимать решение как это сделать.

- Во сколько такая программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года может обойтись городу?

- Общая стоимость мероприятия оценивается в сумму более 140 млрд — это по сценарию так называемого сбалансированного развития или оптимальный сценарий, который был выбран. Есть «Сохранение нажитого» или минимальный сценарий на 72,8 млрд и «Динамичное развитие» за 278 млрд. Нами выбрано «Сбалансированное развитие».

Оптимальный сценарий содержит и элементы «Динамичного развития» с учетом возможностей бюджета. Естественно, мы будем развивать транспортный комплекс таким образом, чтобы он был удобен для жителей города. Самое главное — это создать комфортную среду.

- Один из слушателей пожаловался, что на маршруте № 94 не проводится должной санобработки в салоне, а на 21-м маршруте жалуется на водителей. Действительно, у водителей нервы — на пределе. Христофор Юрьевеч, вы недавно на совещании с транспортниками говорили о балансе: «Давайте повысим проезд, если это неминуемо, но еще и требования пассажиров учтем». Сможем этот баланс наладить?

- Исходя из правового инструментария, который у нас есть, мы принимаем все меры. И я думаю, что когда мы перейдем на брутто-контракты, этот баланс склонится в сторону полного учета интересов пассажиров и качества перевозок. Но прежде чем мы будем этими инструментами обладать, нужно создать условия. Условия, к сожалению, создать в должной мере не получается, из-за различных проблем, в том числе это недофинансирование отрасли.

- В нашу прошлую встрече вы рассказали, что правоохранительные органы разбираются с причинами возгорания трех автобусов в мае и июне. Что-то выяснилось, и что делается, чтобы мы больше не горели?

Это полномочия федеральных надзорных органов. С участием прокуратуры были проведены проверки. В основном это технические проблемы, связанные с производством самой техники: в двух случаях это было замыкание электропроводки. В других случаях пассажиры за возгорание восприняли задымление, когда антифриз вылился на двигатель, а возгорания не было.

- Два слова о новом троллейбусном маршруте...

- Там уже четыре машины. С учетом многочисленных обращений граждан, этот маршрут был задуман к открытию еще в прошлом году. Но в связи с задержкой поставки троллейбусов был открыт только в этом году. Он работает в двухсменном режиме. Мы намерены увеличить количество троллейбусов до пяти, а до конца года — до семи, тем самым обеспечив удовлетворительное транспортное обслуживание в том числе микрорайона Военвед.

- Какие-то решения приняты по новым маршрутам?

- Пока все находится в разработке. О нововведениях дополнительно проинформируем.

- Спасибо за содержательную беседу, Христофор Юрьевич! Ждем снова в нашей студии!

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