Почему в Ростове поднимут стоимость проезда в общественном транспорте

За последние два года сильно подорожало топливо и запчасти, жалуются перевозчики Фото: Артур СЕЛИМОВ

Ростовчане готовятся к подорожанию проезда в общественном транспорте. Изменения в тарифах расписаны в проекте постановления администрации города. В связи с чем будет повышена плата, и из чего будут складываться новые цены, в администрации дали ответ на запрос журналиста «КП — Ростов-на-Дону».

Напомним, новые тарифы на проезд в общественном транспорте, как говорится в проекте документа, составят: в автобусе — при оплате транспортной картой — 29 рублей, при безналичном расчете банковской картой — 30 рублей, а при наличном расчете — 32 рубля. В электротранспорте — 23 рубля вне зависимости от способа оплаты.

- Тарифы на проезд в общественном транспорте в Ростове не меняли более 2 лет в автобусах и более 4 лет в электротранспорте. На сегодня они являются одними из самых низких среди городов-миллионников, - обратили внимание в пресс-службе. - Для сравнения: в таких городах, как Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Казань, Омск, Краснодар стоимость проезда составляет 28–35 рублей за поездку при расчете наличными и 25 -30 рублей – по безналичному расчету.

Подорожание объясняют ростом затрат перевозчиков и сложной финансово-экономической ситуацией, в которой оказалось большинство АТП города по независящим от них обстоятельствам. Речь, в частности, идет об увеличении стоимости топлива, тяговой электроэнергии, материалов и запасных частей, так с 2019 года произошло увеличение стоимости по следующим позициям:

– дизельное топливо - на 6,3%,

– компримированный газ - 25,3%,

– тяговая электроэнергия за 1 кВт/ч - 12,8%,

– мощность за 1 кВт/ч - 28,5%,

– масляные фильтры - 20%,

– свечи зажигания - 45%,

– фильтры-осушители воздуха - 200%,

– энергоаккумуляторы - 250%,

– ремни на двигатель - 40%,

– подшипник ступицы задний наружный - 50%,

– пневмобаллон - 50%,

– воздушные фильтры - 50%,

– дезинфицирующие средства - 10%,

– подушка двигателя - 300%.

В связи с увеличением эксплуатационных затрат транспортные предприятия города давно поднимают вопрос о повышении тарифа на перевозку пассажиров. Перевозчики предлагали повысить тариф до 45 рублей. В администрации рассмотрели этот вариант и признали необоснованно высоким и предложили повышение, но в меньшей мере.

- Понимая проблемы перевозчиков и учитывая факторы финансово-экономической ситуации предприятий, повышение тарифа является вынужденной мерой для поддержания стабильности предприятий с учетом обязательного обеспечения качества транспортного обслуживания населения, - объяснили в администрации.

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