В Ростовской области столкнулись две иномарки, один человек пострадал

Столкнулись Geely и Toyota Corolla. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Днем 15 августа в Ростовской области во время столкновения иномарок пострадал 31-летний пассажир. Мужчину с места происшествия увезли в больницу, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Предварительно, на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе 43-летний водитель автомобиля Geely перестроился с нарушением правил и зацепил попутную Toyota Corolla. В итоге машины перегородили одну из полос. Сейчас детали и причины случившегося уточняют сотрудники полиции.

В Госавтоинспекции напоминают: за рулем всегда нужно придерживаться ПДД, нельзя совершать резкие маневры. Следует выдерживать безопасную скорость и дистанцию между машинами.

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