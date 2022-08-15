Трехлетняя девочка пострадала в ДТП на трассе под Ростовом

Трехлетняя девочка пострадала в ДТП под Ростовом. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области в аварии пострадал ребенок. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в понедельник, около четырех часов дня на трассе «поселок Тарасовский - Большинка». По предварительным данным, 27-летняя женщина за рулем автомобиля "ВАЗ-21120" превысила скорость и не справилась с управлением. В результате этого машина вылетела на обочину и перевернулась.

В аварии пострадала трехлетняя племянница водителя. К счастью, девочка была надежно пристегнута в детском кресле на заднем сидении, что помогло ей избежать более тяжелых травм.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Сейчас полицейские еще уточняют детали произошедшего.