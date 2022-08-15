Десятибалльная пробка образовалась на Сиверса в Ростове в результате ДТП

Транспортные средства получили механические повреждения. Фото: управление ГИБДД по РО.

В Ростове на Сиверса, 2, около автозаправочной станции вечером 15 августа 38-летний водитель грузового «Бенц Актрос» столкнулся с припаркованным автомобилем «Хонда Цивик». Об этом сообщает региональное управление ГИБДД по Ростовской области.

В результате аварии образовалась 10-балльная пробка длиной 2 километра. В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

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