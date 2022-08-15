Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 августа 2022 17:28

Десятибалльная пробка образовалась на Сиверса в Ростове в результате ДТП

Около заправки грузовик «Мерседес» столкнулся с «Хондой»
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Транспортные средства получили механические повреждения. Фото: управление ГИБДД по РО.

Транспортные средства получили механические повреждения. Фото: управление ГИБДД по РО.

В Ростове на Сиверса, 2, около автозаправочной станции вечером 15 августа 38-летний водитель грузового «Бенц Актрос» столкнулся с припаркованным автомобилем «Хонда Цивик». Об этом сообщает региональное управление ГИБДД по Ростовской области.

В результате аварии образовалась 10-балльная пробка длиной 2 километра. В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео с места ДТП с грузовиком в Ростовской области: погибли двое взрослых и трое детей

Появилось видео с места аварии на трассе Волгодонск — Зимовники (подробнее)