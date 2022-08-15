Донские спасатели помогли мариупольцам вернуться на родину. Фото: Правительство РО

В Ростовской области спасатели помогли жителям Мариуполя вернуться в родной город. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В воскресенье, 14 августа, 57 мариупольцев, решивших вернуться на родину, прибыли на главный железнодорожный вокзала Ростова из псковского пункта временного размещения. К счастью уже бывшим вынужденным переселенцам есть куда вернуться, они точно знают, что их квартиры остались целыми.

Среди возвращающихся шестеро детей и две женщины с особенностями здоровья. Забирают мариупольцы обратно и своих питомцев - двух такс и нескольких котов, в числе которых восьмикилограммовый британец Арсений.

- Выйти из вагонов поезда, а также выгрузить вещи и домашних животных мариупольцам помогали специалисты областной службы спасения на водах, муниципальные спасатели, а также сотрудники Донского спасательного центра и психологи МЧС, - отмечается в сообщении.

Целью своего возвращения мариупольцы однозначно называют предстоящее восстановление города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки больше 19 тысяч вынужденных переселенцев приехало в Ростовскую область.

На Дон вынужденные переселенцы начали стекаться в конце февраля.