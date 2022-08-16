35-летняя женщина пострадала в аварии на трассе Ростов – Азов

Предварительно, водитель «ВАЗа» не справился с управлением. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

На трассе Ростов-на-Дону - Азов в ДТП пострадала 35-летняя женщина. Она с травмами попала в больницу, сообщили утром 16 августа в отделе пропаганды УГИБДД.

- Авария произошла вчера вечером, около 19:30. Предварительно, 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ 211440» не справился с управлением, и его авто врезалось в опору ЛЭП. Пострадала пассажирка легковушки, - уточнили сотрудники Госавтоинспекции.

Водителям напоминают: на дороге нужно всегда придерживаться безопасной скорости и выдерживать интервал между машинами. Нельзя совершать резкие маневры, из-за этого есть риск потерять управление.

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