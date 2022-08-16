Климатолог рассказал, когда похолодание придет в Ростовскую область

Скоро температура снова снизится. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовскую область после сильной жары придет похолодание. Когда снизятся температуры в донском регионе, «КП-Ростов-на-Дону» сообщил кандидат географических наук и преподавателя климатологии Александр Иошпа.

Напомним, с 13 августа в области установилась сильная жара. По словам климатолога, такая погода сохранится 16 и 17 августа. Температура в эти дни может достигать +38 градусов. Собеседник говорит, это будет последний период этим летом с экстремально высокими температурами.

После этого начнется постепенное похолодание. Больше сильной жары этим летом не будет, - прокомментировал Александр Иошпа.

Он подчеркнул, что жару в Ростовской области в этом году нельзя назвать аномальной. Так, в 2010 году температуры в летние месяцы превышали +40.

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