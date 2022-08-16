В Ростове-на-Дону с 1 сентября все школы будут переведены на охрану за 70 млн рублей

Речи об охране детских садов и учреждений допобразования не идет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону 70,2 миллиона рублей было выделено на физическую охрану всех общеобразовательных учреждений города с 1 сентября до конца учебного года, рассказала на заседании постоянной комиссии гордумы Ростова по бюджету и налогам начальник казначейства Татьяна Асатрян.

Указанные затраты внесены в новые изменения в бюджете города на текущий год. Рассмотреть проект решения депутаты намерены на заседании гордумы в конце августа. Траты на школьную безопасность следующим летом могут быть предусмотрены бюджетом на 2023 год.

Речи об охране детских садов и учреждений дополнительного образования в новых изменениях не идет.

В августе 2021 года замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова рассказала, что в целях обеспечения антитеррористических мер все учреждения первой и второй категорий должны иметь военизированную охрану. К первой категории школ относятся те, где в любую из смен одновременно учатся более тысячи человек. Если же в школу приходят учиться более 800 учеников, то это вторая категория.

- Мы должны нанимать только частные охранные агентства или Росгвардию, - пояснила Кожухова. - При этом частное агентство обязательно должно быть лицензировано. Сами охранники при этом должны иметь право на владение и ношение оружия.

По словам замглавы, сейчас же охрана школ финансируется исключительно за средства местного бюджета. Власти пытаются четко разграничить этот вопрос и получить финансирование от бюджета.

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