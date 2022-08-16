В Ростовской области назвали лучшие управляющие компании

Работу «управляек» положительно оценили в пяти городах региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области Госжилинспекция обновила рейтинг управляющих компаний. За право называться лучшими из лучших поборолись 425 организаций, сообщает сайт донского правительства.

Эксперты положительно оценили работу нескольких УК в Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Шахтах, Таганроге, а также в некоторых других районах региона.

Каждая «управляйка» отчиталась по шести критериям, в том числе обращали внимание на количество обращений от жильцов, выявленные нарушения, а также на территории многоквартирных домов. Чем меньше баллов набрала компания, тем качественнее она работала. Рейтинг уже опубликовали в Интернете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нужен порядок»: жители Ростова поддержали заявление Алексея Логвиненко об управляющих компаниях

Пост сити-менеджера в VK вызвал у ростовчан много эмоций (подробности)