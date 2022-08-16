Сотрудники полиции сейчас уточняют обстоятельства случившегося. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Один человек погиб, еще семеро пострадали в ДТП под Таганрогом на трассе Самбек - Матвеев Курган. Это произошло рано утром, 16 августа, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Известно, что водитель микроавтобуса Opel Vivaro не справился с управлением, в итоге машина оказалась в кювете и перевернулась. Это предварительная версия, сейчас развитие событий уточняют сотрудники полиции.

Авария унесла жизнь 49-летнего мужчины, который управлял транспортом. Травмы различной степени тяжести получили двое мужчин 50 и 57 лет, а также пять женщин в возрасте от 40 до 64 лет.

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Полиция занимается выяснением обстоятельств аварии (подробности)