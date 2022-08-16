На трассе под Ростовом после столкновения с грузовиком сгорела "ГАЗель"

В Ростовской области сгорела "ГАЗель". Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области сгорела грузовая машина. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел во вторник, 16 августа, около восьми часов утра на трассе М-4 "Дон". По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗель» ехал в сторону поселка Майский со стороны поселка Каменоломни, не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

В результате аварии «ГАЗель» загорелась, водитель погиб на месте происшествия от полученных травм. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть мужчины.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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