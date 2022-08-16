В Ростове юный велосипедист упал под колеса автобуса. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове подросток угодил под колеса автобуса. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 15 августа, около семи часов вечера на улице Особенной в районе дома № 23. По предварительным данным, 53-летний водитель автобуса ЛиАЗ ехал по маршруту №106 «Ростов-на-Дону-Несветай». Общественный транспорт двигался со стороны улицы Оганова в сторону улицы Вавилова. В это время сбоку от него, по краю дороги ехали два подростка на велосипедах. В какой-то момент 13-летний мальчик не справился с управлением и упал со своего велосипеда прямо под заднее колесо автобуса.

В результате аварии подросток получил различные травмы и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

35-летняя женщина пострадала в аварии на трассе Ростов – Азов.

ДТП с участием отечественной легковушки произошло вчера вечером.