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Происшествия15 августа 2022 18:13

В Таганроге водитель маршрутки снес столб

Некоторые пассажиры получили травмы
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Маршрутка снесла столб в Таганроге. Фото: "Дневник Таганрога".

Маршрутка снесла столб в Таганроге. Фото: "Дневник Таганрога".

В Ростовской области случилась авария с участием общественного транспорта. О произошедшем рассказали очевидцы в одном из пабликов в социальной сети.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 августа, на улице Москатова, рядом с заводом "Красный Котельщик". Очевидцы уверяют, что городская маршрутка на полной скорости снесла столб. Водитель сообщил пассажирам, что он пытался уйти от помехи, но маневр не удался.

- Водитель мог уснуть, или в какой-то момент был дезориентирован. В вопросе разбираются сотрудники ГИБДД, - написали таганрожцы.

Некоторые пассажиры получили синяки и ссадины в результате аварии.

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