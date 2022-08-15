В Северном микрорайоне Ростова "ГАЗель" протаранила мопед

Восьмилетний ребенок пострадал в аварии. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове грузовик протаранил мопед. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 15 августа, около трех часов дня на улице Комарова в районе дома №23. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля "ГАЗель" не выдержал безопасную дистанцию с попутным мопедом Nexus под управлением 47-летнего водителя. В результате этого грузовой автомобиль протаранил остановившийся перед пешеходным переходом двухколесный транспорт.

В аварии пострадал восьмилетний пассажир мопеда. Его госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

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