Посетители форума «Армия-2022» увидят трофейную технику Украины

В рамках «Армии-2022» пройдут выступления участников Донской войсковой федерации казачьих боевых искусств. Фото: сайт правительства Ростовской области.

Посетители форума «Армия-2022» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» с19 по 21 августа увидят трофейную технику вооруженных формирований Украины из зоны выполнения СВО, рассказал замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Среди трофеев, которые будет показаны зрителям, - боевые бронированные машины «Козак» и «Варта»,бронетранспортер БТР-3, иностранные противотанковые ракетные комплексы, грузовой автомобиль КрАЗ, танк Т-64, гусеничная боевая машина пехоты БМП-1 и зенитная самоходная установка «Шилка».

Увидят посетители и российские образцы вооружения, военной и специальной техники: танк Т-72Б3, боевую машину пехоты БМП-3, бронетранспортер БТР-82АМ, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», самоходную гаубицу «Мста-С», буксируемую гаубицу«Мста-Б», самоходный противотанковый комплекс «Штурм-С», крупнотоннажные грузовые автомобили военного назначения КамАЗ, а также технику войск связи и радиоэлектронной борьбы.

Для всех посетителей центра «Патриот» будут работать выставка «Традиция побеждать», а также спортивный кластер с площадками для стрельбы из пневматического оружия, лука и арбалета, игры в пейнтбол и баскетбол. В рамках «Армии-2022» пройдут показательные выступления участников Донской войсковой федерации казачьих боевых искусств «Перначъ».

В дни проведения «Армии-2022» под рейсы всех пригородных поездов направления Ростов-Таганрог с остановочных платформ Приморка и Бессергеновка будет организован трансфер. Автобусное сообщение в рамках мультимодальных перевозок начнет осуществляться с 9:00. Для владельцев личного транспорта в районе проведения форума будет организована бесплатная парковка.

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