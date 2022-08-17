В Таганроге на Дзержинского ограничат движение транспорта

Сложности с проездом будут с вечера 20 августа до утра 21 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Таганроге на улице Дзержинского, №111-22 ограничат движение транспорта. Это предупреждение опубликовали на сайте администрации приморского города.

Сложности с проездом будут с 18 часов 20 августа до 6 утра 21 августа - на пути автомобилистов будут вести работы по устройству водоотвода от трамвайной линии в районе пересечения ж/д путей.

Движение общественного транспорта организуют следующим образом:

с 18 до 22 часов с частичным перекрытием одной полосы

с 22 до 5 часов полное перекрытие движения

с 5 до 6 утра частичное перекрытие одной полосы

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