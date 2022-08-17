Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2022 10:02

17 и 18 августа в Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность

Из-за этого в регионе объявили штормовое предупреждение
Ангелина СКИБА
Жителям Дона следует быть очень осторожными с огнем

Жителям Дона следует быть очень осторожными с огнем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 и 18 августа в 43 территориях Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Это означает высокий риск возникновения возгораний, поэтому всем нужно быть очень осторожными с огнем, нельзя выжигать траву, сообщает пресс-служба управления МЧС.

Пожароопасность ожидается в юго-восточных, северо-западных, местами в северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье, в том числе неблагоприятная погода будет в Ростове-на-Дону.

Добавим, пожарную опасность 4 класса прогнозируют в 7 территориях: в Волгодонском, Цимлянском, Целинском, Сальском, Песчанокопском и Пролетарском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС: пожар на складе в Ростове полностью потушили

Пламенем было охвачено 1500 кв. метров (подробности)