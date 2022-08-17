17 и 18 августа в Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность

Жителям Дона следует быть очень осторожными с огнем Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 и 18 августа в 43 территориях Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Это означает высокий риск возникновения возгораний, поэтому всем нужно быть очень осторожными с огнем, нельзя выжигать траву, сообщает пресс-служба управления МЧС.

Пожароопасность ожидается в юго-восточных, северо-западных, местами в северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье, в том числе неблагоприятная погода будет в Ростове-на-Дону.

Добавим, пожарную опасность 4 класса прогнозируют в 7 территориях: в Волгодонском, Цимлянском, Целинском, Сальском, Песчанокопском и Пролетарском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС: пожар на складе в Ростове полностью потушили

Пламенем было охвачено 1500 кв. метров (подробности)