Василий Голубев побывал в Усть-Донецком районе, где полыхал природный пожар

Первые выплаты должны выделить уже к вечеру 17 августа. Фото: сайт правительства РО

Губернатор Василий Голубев побывал на месте пожара в Усть-Донецком районе вчера, 16 августа. Глава региона посетил станицу Верхнекундрюченскую, где заслушал доклады о ситуации и пообщался с местными жителями, сообщает сайт правительства Ростовской области.

- Ситуация была сложной - сильная жара, порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Благодаря слаженной работе всех аварийных служб удалось предотвратить большие разрушения. Отстояли два детских сада и школу, - рассказал Василий Голубев.

Напомним, к этому моменту природный пожар уже полностью потушили, всего выгорела территория в 331 га. Борьбу с огнем вели с 15 августа.

Было эвакуировано 139 человек, от задымления пострадали 53 человека. Сгорели около 30 построек, в том числе 7 домов. Сейчас всем, потерявшим имущество и жилье, помогают оформлять заявки на получение материальной помощи. Первые выплаты должны выделить уже к вечеру 17 августа. Добавим, причины пожара выясняют сотрудники Следкома.

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