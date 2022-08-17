Торговый центр «Горизонт» в Ростове отказался от иска в отношении Levi’s

Фирменные магазины джинсовой одежды закрылись в ростовских торговых центрах во время введения санкций. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону торгово-развлекательный комплекс «Горизонт» отказался от иска, поданного им в отношении западного бренда джинсовой одежды Levi’s. Соответствующая информация опубликована в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Суд определил наложить на счета компании арест в пределах 3 948 826 рублей 51 копеек. Также торговый центр получит от джинсового бренда одежды 35 516 рублей, что пойдет в счет погашения им расходов по уплате госпошлины.

Напомним, фирменные магазины джинсовой одежды закрылись в ростовских торговых центрах во время введения санкций против России. В Москве фирменный магазин бренда снова открылся в июле, но уже под другим названием - JNS. Теперь владелец бизнеса намерен выкупить и остальные точки продаж.

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