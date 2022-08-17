В Ростовской области инспекторы ДПС помогли мотоциклисту с травмой ноги

Старший лейтенант Алексей Шпилько и лейтенант Максим Фролов. Фото: пресс-служба управления МВД России по РО

В Ростовской области инспекторы ДПС спасли мотоциклиста, который попал в аварию и серьезно повредил ногу, рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

На помощь мужчине пришли старший лейтенант Алексей Шпилько и лейтенант Максим Фролов. Они патрулировали трассу М-4 «Дон» и первыми заметили неладное.

Оказалось, 42-летний байкер на своем Suzuki спешил в сторону станицы Мальчевской, не справился с управлением, врезался в металлическое ограждение и «получил травматическую ампутацию части левой ноги». Правоохранители наложили пострадавшему жгут и вызвали скорую помощь. Благодаря этому мотоциклиста смогли спасти.

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