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Происшествия17 августа 2022 15:16

Четыре человека пострадали в ДТП с «перевертышем» под Зерноградом

Сейчас сотрудники полиции уточняют обстоятельства аварии
Ангелина СКИБА
Предварительно, водитель иномарки Nissan Tiida не справилась с управлением

Предварительно, водитель иномарки Nissan Tiida не справилась с управлением

Фото: Сергей ГАПОН

Три женщины и девочка 13 лет пострадали в ДТП на подъезде к Зернограду в Ростовской области. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

- Пострадавшие с травмами попали в больницу. За рулем находилась 35-летняя женщина, тетя девочки-подростка. Остальные пассажирки - женщины 51 года и 54 лет, - рассказали в ведомстве.

Все произошло 16 августа. Предварительно, водитель иномарки Nissan Tiida не справилась с управлением. Машина начала двигаться по обочине, а потом перевернулась.

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