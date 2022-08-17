На трассе в Ростовской области опрокинулась иномарка, пострадали три женщины и 13-летняя девочка

Иномарка Nissan Tiida перевернулась на трассе Ростов - Ставрополь. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области в серьезном ДТП пострадали три женщины и девочка 13 лет. Авария случилась на трассе Ростов - Ставрополь, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, несчастный случай произошел вечером, 16 августа, на подъезде к Зернограду. На месте происшествия специалисты предварительно выяснили, что водитель иномарки Nissan Tiida не справилась с управлением. Машина начала двигаться по обочине, а потом перевернулась.

Судя по фотосъемке, транспорт опрокинулся на крышу и занял одну из полос неширокой проезжей части. При этом автомобиль получил значительные повреждения - передняя его часть оказалась практически полностью разрушена, а дорога была усыпана разорванной обшивкой и осколками стекла. Почти мгновенно на участке пути собрался внушительный затор.

- Все, кто были в салоне получили различные травмы. За рулем находилась 35-летняя женщина, тетя девочки-подростка. Остальные пассажирки - женщины 51 года и 54 лет. Всем им понадобилась медпомощь, - уточнили в УГИБДД.

Добавим, сейчас версию автоинспекторов о причине аварии проверяют сотрудники полиции.

Напомним, 16 августа на трассе под Таганрогом микроавтобус Opel Vivaro съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным, водитель минивэна не справился с управлением. Тогда в результате происшествия находившийся за рулем мужчина погиб, семь его пассажиров пострадали.

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