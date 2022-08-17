В Ростовской области водитель иномарки погиб, врезавшись в грузовик

В Ростовской области водитель иномарки погиб после столкновения с грузовиком. Фото: ГИБДД по РО.

В Каменском районе Ростовской области случилась авария с участием грузовика и иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 17 августа, около семи часов утра на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Ford Focus ехал по маршруту "г. Нижний Новгород – г. Краснодар" и не выдержал безопасную дистанцию до попутного «КаМАЗа» в составе полуприцепа под управлением 34-летнего шофера.

В результате аварии погиб водитель иномарки. Мужчина скончался от полученных травм. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть автомобилиста. .

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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