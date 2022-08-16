Восьмилетняя девочка получила травмы под колесами иномарки в Ростове. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове школьница попала под колеса иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 16 июля, около половины седьмого вечера на улице Глинки в районе дома № 96Б. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Nissan Note сбил восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте из-за припаркованной машины.

В результате аварии девочка получила травмы и была госпитализирована медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге на перекрестке столкнулись две иномарки.

Оба авто получили механические повреждения.