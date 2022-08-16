В Таганроге на перекрестке столкнулись две иномарки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге не поделили дорогу две иномарки. Об этом сообщает издание "Таганрогская правда" со ссылкой на инспектора по пропаганде ОГИБДД Павла Лебедь.

Инцидент произошел в понедельник, 15 августа, около десяти часов вечера на улице Чехова в районе дома №78. По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля Renault Logan на нерегулируемом перекрестке не пропустил ехавшего по главной дороге Nissan Qashqai. В результате этого произошло столкновение.

В аварии обе машины получили механические повреждения. К счастью, никто из людей не пострадал.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказал Павел Лебедь.

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