На трассе под Ростовом мотоциклист влетел в отбойник и едва не лишился ноги

На трассе под Ростовом мотоциклист влетел в отбойник и травмировал ногу. Фото: ГИБДД по РО.

Под Ростовом-на-Дону сотрудники ДПС оказали помощь пострадавшему мотоциклисту. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

42-летний водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением врезался в отбойник, упал со своего "железного коня" и получил тяжелую травму ноги. Инспекторы оказали мужчине первую помощь и наложили жгут. Это помогло остановить кровопотерю. Происшествие случилось на трассе "город Миллерово - станица Мальчевская".

Инспекторы вызвали скорую. Они были с пострадавшим до приезда медицинских работников.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил травматическую ампутацию части левой ноги. Благодаря оперативным действиям полицейских, мужчину удалось спасти, - отмечается в сообщении.

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