В Ростовской области лицензии девяти управляющих компаний аннулируют через суд

20 компаний получили лицензии.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Региональная Госжилинспекция обратилась в суд для аннулирования лицензий девяти управляющих компаний-банкротов. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 17 августа.
При этом, как пояснили власти, в первом полугодии 2022 лицензии выдали 20 организациям. В тот же период было проведено 15 квалификационных экзаменов для руководителей УК — тестирование прошли 97 человек.
— Из них 52 сдали экзамен успешно, а 45 не смогли набрать нужное количество баллов. По законодательству они могут подать заявление и повторно сдать экзамен, — пояснили в правительстве.
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