В Ростовской области предложили купить 3 гектара земли за 3 тысячи рублей для строительства завода

Локации под новые заводы продаются в Новочеркасском индустриальном парке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Любой инвестор за 3 тысячи рублей может выкупить 3 гектара земли в частном индустриальном парке в Новочеркасске при условии строительства на этой территории завода. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава министерства экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

- Участок земли площадью 3 гектара будет предложен всего за 3 тысячи рублей. Практически бесплатно, – анонсировал акцию глава ведомства.

По его словам, приобретенный участок будет передаваться инвесторам в собственность. На нем уже будут оборудованы все коммуникации.

- Мы достигли соглашения с собственниками парка, что для инвесторов там будут предоставляться в собственность выделенные участки со всеми коммуникациями, со всем пакетом услуг, - подчеркнул Максим Папушенко. - Все под ключ: газоснабжение, электроснабжение и парковка. Условие для инвестора одно – построй завод.

Как отметил глава минэкономразвития, на территории индустриального парка уже есть кафе для будущих сотрудников предприятий и даже храм. Останутся у покупателей здешней земли и льготы по налогу на имущество организаций, а также по земельному налогу. Сроки строительства нового завода на территории Новочеркасского индустриального парка будут у каждого инвестора свои — все зависит от масштаба проекта.

Сейчас на территории индустриального парка площадью более 200 гектаров уже находятся 60 предприятий. Однако здесь с нетерпением ждут новых резидентов.

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